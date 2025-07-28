شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية وتأهيلية خاصة للاعبى الزمالك بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة باستخدام أدوات الجيمانيزيوم المخصصة التي تم اصطحابها إلى ملعب المران تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي، خاصة بعد عودة الفريق من الراحة عقب انتهاء المعسكر الأخير.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية أمس الأحد بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية.

من جهته أعرب المغربي عبد الحميد معالي ، لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء قادماً من نادي اتحاد طنجة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال معالى فى تصريحات خاصة للمركز الإعلامي، "لم أتردد لحظة فى قبول عرض الزمالك، وشرف لي اللعب للقلعة البيضاء". وشدد عبد الحميد معالي على أنه سعيد بالأجواء داخل نادي الزمالك ، وحالة الترحاب والحب التي وجدها من الجميع داخل النادي سواء لاعبين أو جهاز فني. وأكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده مع النادي من أجل الظهور بأفضل مستوى، موضحاً أنه يطمح فى تحقيق كافة البطولات التى سيشارك فيها مع الفريق الأبيض. وأكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده مع النادي من أجل الظهور بأفضل مستوى، موضحاً أنه يطمح فى تحقيق كافة البطولات التى سيشارك فيها مع الفريق الأبيض. واختتم عبد الحميد معالي تصريحاته قائلاً، "أعلم أن جماهير الزمالك كبيرة فى مصر وأفريقيا والعالم العربي، وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق كي أكون عند حسن ظنهم بي ولمساعدة زملائي في حصد البطولات". الزمالك يرفض التنازل عن حقوقه القانونية فى صفقة تيدي أوكو

وفى سياق مختلف، يرفض نادي الزمالك التنازل عن حقوقه القانونية فى أزمة اللاعب الفرنسي الإيفواري تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، والتي تسببت فى تعطيل انتقال اللاعب إلى نادي الرياض السعودي خلال الأيام الماضية. وكشفت مصادر داخل الزمالك أن النادي يتمسك بتفعيل الاتفاق الثلاثي الموقع بينه وبين نادي لوزيرن واللاعب نفسه، والذي يلزم جميع الأطراف ببنود قانونية واضحة تم التوافق عليها، رغم عدم استكمال الإجراءات النهائية للانتقال حتى الآن. الزمالك يرفض التنازل عن حقوقه القانونية فى صفقة تيدي أوكو وأوضح المصدر أن الزمالك يرفض فكرة التراجع عن الصفقة أو التخلي عن حقوقه، خاصة بعد حصوله على موافقة اللاعب وتوقيع الاتفاق الثلاثي، الذي يُعتبر سندًا قانونيًا يعزز موقف النادي أمام أي جهة مختصة، سواء على مستوى الاتحاد المصري أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ويواصل مسئولو الزمالك محاولاتهم لإقناع اللاعب بالعودة لإتمام الصفقة والانضمام إلى صفوف الفريق، خصوصًا فى ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا في تدعيم بعض المراكز بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد. ويُعد تيدي أوكو من الأسماء التي وضعتها إدارة الكرة في الزمالك ضمن أولويات التدعيمات، خصوصًا بعدما تم التوصل لاتفاق مبدئي يتضمّن البنود المالية والفنية، بانتظار استكمال بقية الإجراءات الرسمية. وأكدت المصادر أن الزمالك لن يقف صامتًا أمام ما وصفته بـ"محاولة الالتفاف على اتفاق قانوني موثّق"، مشددة على أن النادي سيواصل اتخاذ الخطوات القانونية لضمان الحفاظ على حقوقه كاملة. في الوقت ذاته، بدأ نادى الزمالك البحث عن جناج أجنبى جديد لتدعيم صفوف الفريق في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تيدى أوكو، حيث تعطلت الصفقة رغم اجتياز اللاعب الكشف الطبي بسبب بعض الخلافات بين اللاعب والزمالك. ويعمل الزمالك حاليًا على البحث عن لاعب أجنبى جديد لتدعيم صفوفه، شرط خروج أحد اللاعبين الأجانب من القائمة، لاسيما وأن التونسى أحمد الجفالى أقرب الراحلين عن الفريق.

عبد الحميد معالي: لم أتردد لحظة فى قبول عرض الزمالك.. وأعد الجمهور بالبطولات