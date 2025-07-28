شكرا لقرائتكم خبر عن صدام جديد بين زيزو والزمالك بعيداً عن القضايا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

صدام جديد يجمع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلى، مع الزمالك فريقه السابق خلال سبتمبر المقبل، وبالتحديد يوم 29 سبتمبر باستاد القاهرة، عندما تقام مباراة القمة المقرر أن تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

وأسفرت قرعة بطولة الدورى المصرى، التي تم إجراؤها أمس الأحد، عن موعد مباراة القمة المقرر أن تجمع الأهلى مع الزمالك بالجولة التاسعة من البطولة، ليكون أول ظهور وأول صدام كروى بين زيزو وناديه السابق.

ومازالت الأزمة دائرة بين الزمالك ولاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو، حيث شهدت الفترة الماضية تقدم زيزو بشكوى رسمية عبر المحامي أشرف عبد العزيز، أكد خلالها أن عقده مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، مشيرًا إلى أن النادي لم يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها فى العقد.

كما طالب محامي اللاعب بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر، وفقًا للائحة الفريق، موضحًا أن إجمالي المستحقات المتأخرة المستحقة لـ زيزو يبلغ 82 مليونًا و502 ألف و563 جنيهًا.

فى الوقت الذى حضر فيه الفريق القانوني بنادي الزمالك جلسة الاستماع أمام لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، فى الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق، وتم تقديم مستندات جديدة تثبت صحة موقف القلعة البيضاء، وإثبات مخالفة اللاعب لشروط التعاقد مع النادي، وفقاً للوائح، كما أكد الفريق القانوني على تحريض النادي الأهلي للاعب للتمرد ضد ناديه، وتركه فى مرحلة مهمة جداً من الموسم، وقبل نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ونهائي كأس مصر.