ذهبية لمازن وفضية لهاجر ترفعان رصيد مصر لـ6 ميداليات فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس

القاهرة - سامية سيد - واصل أبطال مصر تألقهم في منافسات الكونغ فو ضمن فعاليات دورة الألعاب الأفريقية للمدارس المقامة فى الجزائر، حيث نجح مازن علي صبري فى حصد الميدالية الذهبية في الأسلوب الجنوبي، بعد أداء قوي ومتميز أمام لاعبين من مختلف الدول الأفريقية.

كما أضافت البطلة المصرية هاجر محمد ميدالية فضية فى منافسات الأسلوب الشمالي، بعد منافسة قوية عكست المستوى العالي الذي وصلت إليه لاعبات مصر في اللعبة.

وبهذه النتائج، يرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 6 ميداليات حتى الآن، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين، لتواصل مصر تألقها في البطولة المدرسية القارية.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس 2025 المقامة حاليًا بالجزائر، ثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وأخرى فضية خلال منافسات اليوم الأول من البطولة.

وتألق لاعبو المصارعة وحصدوا الميداليتين الذهبيتين، كانت الأولى منهما من نصيب محمد صلاح القططي، بتحقيق المركز الأول في وزن 65 كجم، فيما حصد وليد إمام الذهبية الثانية بعدما جاء أولا فى منافسات 80 كجم روماني، وأخيرًا توج محمد أبو فراج بالميدالية الفضية في منافسات المصارعة أيضًا.

وفي منافسات الملاكمة، خرج مازن حافظ من دور الـ8 بعد الخسارة في وزن 50 كجم، بينما صعد زميله أحمد رضا سليمان لدور الـ4، بعدما حقق الفوز في وزن 57 كجم.

وفي الريشة الطائرة فاز المنتخب المصري على نظيره البنيني بنتيجة 55 / 22، لفرق المختلط، خلال المنافسات التي احتضنتها مدينة سطيف الجزائرية.

أما في منافسات تنس الطاولة، حسمت مديحة الملاح النتيجة أمام لاعبة بتسوانا في منافسات الفردي بنتيجة 3 /0 نتيجة انسحاب الخصم، فيما تغلب عبد الملك أشرف بنتيجة 3/0 على نظيره النيجيري في منافسات الفردي أيضًا.