شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر فى المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً التي أقيمت اليوم بمدينة أبها السعودية عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية، مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين.

أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

البطولة تقام بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر القادمين ويشارك فيها منتخب مصر للناشئين بقيادة مديره الفني أحمد "الكاس" ضمن برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر هذا العام.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، منافسات كأس العالم في قطر نوفمبر المقبل بعد تأهل الفراعنة من خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن جدول مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر نوفمبر المقبل كالتالي:

4 نوفمبر 2025: مصر وهايتي

7 نوفمبر 2025: مصر وفنزويلا

10 نوفمبر 2025: مصر وإنجلترا

من ناحية أخرى، فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، عدم ضم بديل لرامي عادل مدرب المنتخب السابق، والذى رحل عن الجهاز الفني مؤخرا بناء على طلب الكاس.

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) يفيد بضرورة قصر قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2008) على 21 لاعبًا فقط، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتى هذا الإخطار ليضع الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة المدير الفنى أحمد الكاس، أمام تحدٍ كبير فى تصفية القائمة الحالية التى تضم 33 لاعبًا.