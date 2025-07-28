شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يرفض التنازل عن حقوقه القانونية فى صفقة تيدي أوكو، 400 ألف دولار تُهدد مفاوضات الأهلي مع قاسم باشا التركي لبيع كوكا.

مصدر بالزمالك: عودة أحمد فتوح للتدريبات لا تعنى رفع العقوبة

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن عودة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للتدريبات المنفردة بالنادى، خلال الأيام الماضية، ليس لها علاقة بالعقوبة الموقعة على اللاعب من جانب المدير الرياضى وجهاز الكرة.

إيقاف سنة.. عقوبة الاعتداء على الحكم والتسبب فى إصابات خطيرة

شهدت لائحة المخالفات والعقوبات التى أقرتها رابطة الأندية المحترفة عدد من القرارات منها الإيقاف سنة لأي لاعب أو مسئول بالفريق يعتدي على الحكم ويتسبب فى إصابته إصابات خطيرة تمنع الحكم من استكمال المباراة.

الزمالك يرفض التنازل عن حقوقه القانونية فى صفقة تيدي أوكو يرفض نادي الزمالك التنازل عن حقوقه القانونية فى أزمة اللاعب الفرنسي الإيفواري تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، والتي تسببت فى تعطيل انتقال اللاعب إلى نادي الرياض السعودي خلال الأيام الماضية.

400 ألف دولار تُهدد مفاوضات الأهلي مع قاسم باشا التركي لبيع كوكا

اشترط مسئولو النادي الأهلي رفع المقابل المالي المُقدّم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. خسارة شباب الطائرة من إيران فى بطولة العالم بأوزبكستان

خسر منتخب شباب الكرة الطائرة أمام نظيره الإيرانى بنتيجة 3-0 ، فى رابع مواجهاته ببطولة العالم بأوزبكستان، والتي تستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

فاركو يقترب من حل أزمة الجفالي مع الزمالك