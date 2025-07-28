شكرا لقرائتكم خبر عن البوركينابي إيريك تراورى ينضم لمعسكر الإسماعيلي فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم البوركينابي إيريك تراورى لاعب وسط الإسماعيلى اليوم، الإثنين، لمعسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد 2025/ 2026.

ويصل إيريك تراورى في الثامنة مساء اليوم قادماً من بوركينا فاسو، بعدما توصل مسئولو نادى الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن لاتفاق مع اللاعب لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.

من جانب آخر، يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، فريق زد، اليوم الإثنين، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريق فى معسكر برج العرب المقام حاليا من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وتعد مباراة زد هى السادسة التى يخوضها الفريق استعدادا للدورى، والثالثة فى معسكر برج العرب بعدما لعب أمام سبورتنج والسكة الحديد مودرن.

وتتبقى لفريق الإسماعيلى مباراتان وديتان خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، حيث يواجه الإسماعيلى كلا من: زد، اليوم الإثنين، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 5 مباريات ودية، بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، والفوز على سبورتنج بهدف نظيف، وأخيرا التعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله.