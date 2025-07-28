شكرا لقرائتكم خبر عن عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز عمار محمد الميدالية الذهبية فى منافسات الكونغ فو – الأسلوب الشمالي، ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية للمدارس المقامة حاليًا فى الجزائر لعام 2025.

وقدم عمار أداءً قويًا وملفتًا فى البطولة، ليتفوق على منافسيه ويعتلي منصة التتويج، رافعًا علم مصر في واحدة من أقوى المنافسات في اللعبة.

وبهذا الإنجاز، يرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 4 ميداليات حتى الآن، بواقع 3 ذهبيات وفضية واحدة، في مؤشر واضح على النجاح الكبير الذي تحققه مصر في البطولة القارية.

وتألق لاعبو المصارعة وحصدوا الميداليتين الذهبيتين، كانت الأولى منهما من نصيب محمد صلاح القططي، بتحقيقه المركز الأول في وزن 65 كجم، فيما حصد وليد إمام الذهبية الثانية بعدما جاء أولا في منافسات 80 كجم روماني، وأخيرًا توج محمد أبو فراج بالميدالية الفضية في منافسات المصارعة أيضًا.

وفي منافسات الملاكمة، خرج مازن حافظ من دور الـ8 بعد الخسارة في وزن 50 كجم، بينما صعد زميله أحمد رضا سليمان لدور الـ4، بعدما حقق الفوز في وزن 57 كجم.

وفي الريشة الطائرة فاز المنتخب المصري على نظيره البنيني بنتيجة 55 / 22، لفرق المختلط، خلال المنافسات التي احتضنتها مدينة سطيف الجزائرية.

أما في منافسات تنس الطاولة، حسمت مديحة الملاح النتيجة أمام لاعبة بتسوانا في منافسات الفردي بنتيجة 3 /0 نتيجة انسحاب الخصم، فيما تغلب عبد الملك أشرف بنتيجة 3/0 على نظيره النيجيري في منافسات الفردي أيضًا.