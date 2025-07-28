شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر وعبد الباسط حمودة يشعلان أحدث حفلات سيتي كلوب بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء فنية واحتفالية مبهجة، شهد نادي سيتي كلوب العبور أحدث حفلات سيتي كلوب وأحياها الفنان هيثم شاكر وحكمدار الاغنية الشعبية عبدالباسط حمودة وقدم الحفل المذيع خالد عليش.

أقيم الحفل في إطار التعاون المثمر بين شركة استادات للاستثمار الرياضي وشركة تراث المطور العقارى من خلال تقديم عروض خاصة على وحدات تراث وتقديم عضويات على الوحدات السكنية فى تراث بارك.

نال الحفل إعجاب جميع الأعضاء والحاضرين من حيث التنظيم والبرنامج وكان عدد الحضور حوالى 25 ألفا.

وتفاعل أعضاء أندية سيتى كلوب مع فقرات الحفل، في أجواء احتفالية رائعة، وأبدوا اعجابهم الشديد بتنظيم الحفل وفقراته المتنوعة.

حضور الحفل كان مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، وقبل بدء الحفل تنظم إدارة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب طنطا، تضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم وغيرها.