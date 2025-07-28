شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة الدورى موسم 2025 - 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أمس، الأحد، مباريات الدور الأول لمسابقة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026، المحدد انطلاقها 8 أغسطس المقبل، بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

س..ما نظام الدورى فى الموسم الجديد؟

ج..يشهد الدوري الممتاز فى الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاي

س.. من يقابل الأهلى فى أول مباراة بالدورى الموسم الجديد؟

ج..أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بالموسم الجديد.

س.. ما عقوية الاعتداء على الحكم فى الموسم الجديد؟ ج.. شهدت لائحة المخالفات والعقوبات التى أقرتها رابطة الأندية المحترفة عدداً من القرارات، منها الإيقاف سنة لأي لاعب أو مسئول بالفريق يعتدي على الحكم ويتسبب فى إصابته إصابات خطيرة تمنع الحكم من استكمال المباراة. كما سيتم إيقاف اللاعب أو المسئول 15 مباراة حال الاعتداء على الحكم، ولم يتسبب هذا الاعتداء على منع الحكم من استكمال المباراة.

ج..حددت رابطة الأندية 30 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وبيراميدز فى الجولة الخامسة من عمر مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد 2025 - 2026.

كما حددت القرعة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الجولة الـ20 على أن تقام بملعب الدفاع الجوى بتاريخ الأول من مارس 2026.