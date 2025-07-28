شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة الدورى موسم 2025 - 2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 28 يوليو 2025 03:20 م
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أمس، الأحد، مباريات الدور الأول لمسابقة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026، المحدد انطلاقها 8 أغسطس المقبل، بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".س..ما نظام الدورى فى الموسم الجديد؟
ج..يشهد الدوري الممتاز فى الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاي
س.. ما مواجهة الزمالك الأولى فى الدورى؟
س.. من يقابل الأهلى فى أول مباراة بالدورى الموسم الجديد؟
س..فى أى جولة يتقابل الأهلى والزمالك بالدور الأول؟
س.. ما عقوية الاعتداء على الحكم فى الموسم الجديد؟
كما سيتم إيقاف اللاعب أو المسئول 15 مباراة حال الاعتداء على الحكم، ولم يتسبب هذا الاعتداء على منع الحكم من استكمال المباراة.
ج..حددت رابطة الأندية 30 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وبيراميدز فى الجولة الخامسة من عمر مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد 2025 - 2026.
