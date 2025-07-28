شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف المفاوضات مع بتروجت لضم حامد حمدان والان مع تفاصيل الخبر

جدد مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، لضمه إلى صفوف الفريق الأبيض فى الصيف، فى ظل تمسك النادى بضم اللاعب، وكذلك ترحيب اللاعب بالانتقال للزمالك.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك عقد جلسة جديدة مع مسئولي بتروجت للاتفاق على رحيل اللاعب، خاصة أن الجلسة الأولى شهدت تمسك بتروجت بحامد حمدان، ورفض رحيله عن صفوف الفريق، إلا أن اللاعب أبدى غضبه من قرار ناديه.

وطلب حامد حمدان من إدارة بتروجت الموافقة على انتقاله إلى الزمالك، حيث امتنع عن حضور التدريبات، كما غاب عن مباراتى بتروجت الودية التي لعبها أمام حرس الحدود والاتصالات.

وحذر مسئولو نادى بتروجت اللاعب من تكرار الغياب عن المران، خاصة في ظل التمسك باستمراره مع الفريق واستكمال تعاقده الذى ينتهى مع الفريق الموسم بعد المقبل.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الزمالك قرر فتح جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي بتروجت، بناءً على طلب من المدير الرياضي جون إدوارد، الذي أجرى اتصالات مباشرة خلال الساعات الماضية فى محاولة لتقريب وجهات النظر، وإنهاء الصفقة خلال الأيام الجاري.

وكانت جلسة سابقة جمعت بين إدارة الزمالك وبتروجت استمرت لساعات، لكنها انتهت دون اتفاق، فى ظل تمسك بتروجت بالحصول على القيمة المالية كاملة دون إدخال لاعبين في الصفقة، بينما كان الزمالك يسعى لتقليل المقابل المادي عبر طرح أكثر من لاعب كجزء من الاتفاق.