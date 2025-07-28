محمد صلاح يعتنق البوذية تاركاً المسيحية واليهودية والإسلام!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: يتعرض النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف فريق ليفربول لهجوم حاد في الوقت الراهن عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد انتشار بعض الصور له أثناء زيارته معبداً بوذياً في اليابان رفقة فريق ليفربول، وسط اتهامات بلغت حد التكفير، لموافقته على الذهاب إلى المعبد البوذي، وذلك على الرغم من أنها زيارة ضمن البرنامج السياحي للفريق الإنكليزي.

وتسابق البعض من مستخدمي منصات السوشيال ميديا من أصحاب الآراء المتطرفة، في وصف صلاح بأنه أصبح بوذياً، ولم يتردد البعض الآخر في تذكير صلاح بالآية القرآنية التي تقول :"إن الدين عند الله الإسلام"، في إشارة مباشرة إلى تكفير النجم المصري، ومحاولة الإيحاء بأنه أصبح خارج ملة الإسلام بوجوده في معبد بوذي.

لماذا صلاح؟

ما يتعرض له النجم المصري ليس بجديد، حيث يقف خلف هذه الحملات لجان "إخوانية" نجحت على مدار سنوات في جعل قاعدة شابة كبيرة في مصر والعالم العربي تهاجم صلاح وتتهمه بأنه لا يحترم عقيدة وثقافة الملايين في مصر والعالم العربي.

وسبق أن وصف البعض صلاح بأنه "مسيحي"، وينافق الغرب، عقب احتفاله بالكريسماس، وظهور شجرة الكريسماس خلف عائلته في أكثر من عام، كما وصفه البعض بأنه أقرب إلى التعاطف مع اليهود، حينما نشر فيديو يندد فيه بالعنف في غزة، قائلاً إن جميع الأرواح مقدسة ويجب إيقاف الحرب والموت، من أجل الجميع، الأمر الذي وصفه البعض في بدايات الحرب على غزة بأنه بيان يتعاطف مع الضحية والجلاد، ولا يظهر من خلاله الدعم القوي لأهل غزة.

واليوم يتكرر المشهد، ولكن مع البوذية هذه المرة، فقد أصبح صلاح وفقاً لمن يهاجمونه عبر منصات التواصل الإجتماعي على مدار السنوات الماضية، مسيحي، ثم متعاطفاً مع اليهود، والآن أصبح بوذياً، وفي جميع الأحوال تستمر محاولات تجريده من الدين الإسلامي، ووفقاً للمتعاطفين مع صلاح، فإنه لايزال يسجد شكراً لله عقب كل هدف يسجله، ويحرص على المشاركة الدائمة في الأعمال الخيرية بمصر وغيرها، فضلاً عن أنه يجسد الصورة الناجحة للشاب المصري والعربي في محيط ثقافي واجتماعي آخر.

وعلى الرغم من ذلك يظل صلاح هدفاً دائماً للهجوم، بهدف التفاعل والترند وفقاً لثقافة وعقلية مستخدمي السوشيال ميديا، ولأغراض سياسية، وتحديداً لأهداف يسعى إليها تيار "الإسلام السياسي" تحديداً بتشويه صورته، انطلاقاً من رفضه الانحياز لهذا التيار القوي في بدايات تألقه مع فريق ليفربول، فقد جرت محاولات تجنيد صلاح لانضمام للإخوان "معنويا وإعلاميا" بواسطة اللاعب الشهير والمحلل الحالي محمد أبو تريكة، ولكنه فشل في مسعاه، وفقاً لما قاله النجم المصري الشهير أحمد حسام "ميدو".

تفاصيل زيارة محمد صلاح

في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026، اصطحب الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت لاعبيه، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، في زيارة لمعبد 'إيكوين' بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث خضع الفريق لجلسة تأمل خاصة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنكليزي صباح الإثنين صورا من الزيارة، التي جاءت ضمن المرحلة الثانية من جولة الفريق الآسيوية. وتضمنت الجلسة برنامجًا تأمليًا تم تصميمه خصيصًا لنجوم 'الريدز'، بهدف تعزيز التركيز الذهني والهدوء النفسي قبيل العودة إلى التدريبات.

وكانت بعثة ليفربول قد وصلت إلى طوكيو مساء الأحد، بعد سلسلة من المباريات الودية التي بدأ بها الفريق استعداداته، حيث حقق انتصارين أمام بريستون (3-1) وستوك سيتي (5-0)، قبل أن يتلقى خسارة أمام ميلان (4-2) في هونغ كونغ.

ويواصل محمد صلاح، هداف الفريق في الموسم الماضي، تحضيراته لخوض التحديات الجديدة، لكنه لم يسجل بعد خلال فترة الإعداد الحالية. ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق يوكوهاما الياباني يوم الأربعاء، قبل خوض مواجهتين وديتين في يوم واحد أمام أتلتيك بلباو، بمشاركة تشكيلتين مختلفتين.

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه 'أنفيلد' يوم 15 أغسطس (آب)، عندما يستقبل فريق بورنموث.