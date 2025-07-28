شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات دولية لسيدات الطائرة بمعسكر سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المنتخب الأول للكرة الطائرة للسيدات فى معسكره الدولي المقام حاليًا فى سلوفينيا، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم للسيدات، المقررة إقامتها فى تايلاند عام 2025.

ومن المقرر أن يخوض منتخب سيدات الفراعنة أربع مباريات دولية ودية خلال فترة المعسكر أمام منتخبات كرواتيا، والمجر، وأستراليا، وأمريكا (ألاسكا)، وذلك بهدف تجهيز جميع العناصر الدولية فنيًا وبدنيًا للبطولة المرتقبة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للسيدات كلًا من:

دانا شوقي، هنا تامر، داليا المرشدي، آية خالد، ندى مرجان، مي غزال، تقي مدحت، نور ياسين، سارة أمين، سابين عابد، مريم متولي، ندى معوض، حبيبة زعتر، ندى وليد.

بينما يتكوّن الجهاز الفني من:



عماد نوار مديرًا فنيًا، سيد طه مدربًا عامًا، سُمية ناجح أخصائية علاج طبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا تقنيًا.

واقترب استاد القاهرة من استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة للكرة الطائرة المحدد لها شهر سبتمبر المقبل، بعدما حصلت مصر على شرف التنظيم بموافقة الاتحاد الأفريقي للعبة.

يستعد منتخب الطائرة الأول للرجال للمشاركة فى بطولة العالم، التى ستقام فى العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل. وأوقعت القرعة المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح فى التعاقد مع الخبير الإيطالى ماركو بونيتا.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من مسئولى اتحاد الطائرة مع رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، للحصول على موافقة الاتحاد الدولي على تعديل موعد استضافة البطولة الأفريقية من شهر أغسطس إلى سبتمبر، نظرًا لمشاركة منتخبى 2005-2006 ببطولة العالم في الصين ومشاركة منتخبي 2007-2008 فى بطولة العالم بأوزبكستان خلال الفترة المقبلة، مما يصعب استضافة بطولة أفريقيا في شهر أغسطس، وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي ووافق بشكل استثنائي لمصر على تعديل موعد البطولة وإقامتها بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل.