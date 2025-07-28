شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جلسة محمد يوسف مع أليو ديانج لفتح ملف تجديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، قبل انطلاق الموسم الجديد، جلسة خاصة مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، لفتح ملف تجديد التعاقد، فى ظل رغبة الإدارة في ربط الدبابة المالية بعقد طويل الأجل.

ويهتم أكثر من نادٍ سعودي وقطري بالتعاقد مع أليو ديانج فى الصيف الجارى، مثل الخلود والحزم السعوديين، والوكرة القطري، وقدموا عروضا رسمية لضم الدبابة المالية، قبل أن تقرر إدارة الأهلي بقاء اللاعب ورفض كل العروض المقدمة للتعاقد معه فى الصيف.

وينتهي عقد أليو ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى الانتقالات الشتوية القادمة، وترغب إدارة الأهلي في تجديد عقده لمدة 3 مواسم جديدة، ولكن يبقى الاتفاق على كل المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب المالي، من أجل الاتفاق على تجديد العقد وتمديده، ويرغب محمد يوسف في تعديل عقد ديانج، وترضيته ماليا لإقناعه بالبقاء، في ظل المغريات التي تلقاها اللاعب من الدوريات الخليجية في الفترة الماضية.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد وضعوا حداً للعروض الخارجية التي انهالت خلال الأيام الماضية على المالي أليو ديانج لاعب الفريق، وآخرها من الوكرة القطري، وأعلنت الإدارة الأهلاوية للاعب المالي أنها لن تُناقش أي عروض للتعاقد معه، وحسمت هذا الأمر بعدما أكد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني حاجة الفريق لجهود اللاعب المالي الذي يُعد واحداً من أهم العناصر الأساسية بالفريق.

وانضم الوكرة القطري للأندية التي أبدت رغبتها في ضم ديانج، وأبرزها الحزم والأخدود السعوديين، لكن الأهلي اعتذر لهذه الأندية وأبلغها موقفه الرافض لفكرة رحيل اللاعب.

ويناقش الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، مع جهازه المعاون برنامج الفريق فى المرحلة الثانية من فترة الإعداد، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء معسكر الأهلي المغلق فى دولة تونس، والذي تخلله خوض مباراتين وديتين، قبل أن تعود البعثة الحمراء إلى القاهرة أمس، الأحد، وتحصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على خوض مباراتين وديتين في المرحلة الثانية من فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري، الذي ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل، ويرغب ريبيرو فى زيادة الانسجام والتفاهم بين كل اللاعبين، والتعرف على فلسفته في التدريب وتطبيق فكره بشكل جيد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.