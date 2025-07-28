شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يجتمع بمسئولي بيراميدز لبحث ترتيبات لقاء أوكلاند سيتي فى الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اجتماعاً مع مسئولي نادي بيراميدز، بالفيديو كونفرانس من تركيا، بشأن الترتيبات الخاصة بمباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، والمقرر إقامتها 14 سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمباراة، والتأكيد على إنهاء إجراءات وصول مسئولي الفيفا وبعثة الفريق النيوزيلندي وتأشيرات الوصول وفنادق الإقامة والتنقلات والأمور الخاصة بالإعلانات، وكذلك الرعاة والامتيازات المالية الخاصة بمشاركة بيراميدز في اللقاء، وغيرها من الأمور التنظيمية.

مثل بيراميدز فى الاجتماع، عمر مدحت المدير التجاري، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال والعلاقات المؤسسية، وأحمد زاهر مدير الفريق، واللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد طاهر إداري الفريق.

ويخوض فريق بيراميدز مواجهة ودية قوية اليوم أمام فريق تراكتور الإيراني، بطل الدوري الإيراني، فى ختام معسكره الإعدادي المقام حاليًا في مدينة “أزميت” التركية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتقام المباراة في السادسة مساءً باستاد إسبانكا أتاتورك، القريب من فندق إقامة الفريق، وتأتي في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل العودة إلى القاهرة.

وخاض بيراميدز خلال المعسكر عدة مواجهات ودية قوية، بدأها بالتعادل مع باندرما سبور أحد فرق دوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز على قاسم باشا بهدف دون رد، في مباراة شهدت أداءً مميزًا من عناصر الفريق.