مواعيد وملاعب مباريات الزمالك فى الدور الأول لبطولة الدورى المصرى

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى التدريبات اليوم، الإثنين، بعدما حصل اللاعبون على راحة 24 ساعة، عقب انتهاء معسكر العاصمة الإدارية التى خاض خلالها الفريق 3 مباريات ودية، حيث يستعد الزمالك لانطلاق مباريات الموسم الجديد، والتى يستهلها بمواجهة سيراميكا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

الجولة الأولى سيراميكا والزمالك الجمعة 8 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد هيئة قناة السويس".

الجولة الثانية الزمالك والمقاولون العرب السبت 16 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة الثالثة مودرن سبورت والزمالك الخميس 21 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة الرابعة الزمالك وفاركو الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة الخامسة وادي دجلة والزمالك الأحد 31 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد السلام".

الجولة السادسة الزمالك والمصري السبت 13 سبتمبر الساعة 8:00 "ستاد برج العرب".

الجولة السابعة الإسماعيلي والزمالك الخميس 18 سبتمبر الساعة 5:00 "ستاد الإسماعيلية".

الجولة الثامنة الزمالك والجونة الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة التاسعة الأهلي والزمالك الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد القاهرة".

الجولة العاشرة الزمالك وغزل المحلة السبت 4 أكتوبر الساعة 5:00 "ستاد القاهرة.

الجولة الحادية عشرة ... راحة

الجولة الثانية عشر البنك الأهلي والزمالك الخميس 30 أكتوبر الساعة 8:00 "ستاد القاهرة".

الجولة الثالثة عشرة الزمالك وطلائع الجيش الاثنين 3 نوفمبر الساعة 5:00 "ستاد القاهرة".

الجولة الرابعة عشرة الزمالك وسموحة الأربعاء 26 نوفمبر الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة الخامسة عشرة إنبي والزمالك الثلاثاء 20 يناير الساعة 8:00 " ستاد المقاولون العرب".

الجولة السادسة عشرة الزمالك وبتروجت الاربعاء 28 يناير الساعة 5:00 " ستاد القاهرة".

الجولة السابعة عشرة كهرباء الإسماعيلية والزمالك الأربعاء 4 فبراير الساعة 8:00 " ستاد الإسماعيلية".

الجولة الثامنة عشرة الزمالك وحرس الحدود الجمعة 20 فبراير الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

الجولة التاسعة عشرة زد والزمالك الثلاثاء 24 فبراير الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".

الجولة العشرون بيراميدز والزمالك الأحد 1 مارس الساعة 9:30 " ستاد 30 يونيو".

الجولة الحادية والعشرون الزمالك والاتحاد السكندري الجمعة 6 مارس الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".