البارالمبية تعلن جدول منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال بالقاهرة 2025

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبية الجدول التمهيدي للمنافسات لبطولة العالم 2025، المقرر إقامتها فى القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر 2025 بصالة نادى النادى بالعاصمة الإدارية، المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

ومن المنتظر أن تقام لأول مرة بطولة العالم للناشئين على مدى يومين (9-10 أكتوبر)، ما يعكس القوة المتزايدة وعمق الرياضيين الناشئين فى جميع أنحاء العالم، وستتبع بطولتي العالم للناشئين بطولة العالم للكبار والتي ستقام فى الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر.

وتختتم البطولة مرة أخرى بفعاليات الفرق للرجال والسيدات، والتي ظهرت لأول مرة في النسخة الأخيرة في دبي 2023 إلى جانب فعاليات الفرق المختلطة، التي تم تقديمها لأول مرة في تبليسي 2021.

وأكد الاتحاد الدولى لرفع الأثقال أن بطولة العالم بالقاهرة 2025 تشكل علامة تاريخية باعتبارها المرة الأولى التى تستضيف فيها قارة أفريقيا بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية .

منافسات بطولة العالم للناشئين

حدد الاتحاد الدولى مواعيد منافسات بطولة العالم للناشئين التي تنطلق يوم 9 أكتوبر للرجال في أوزان 49 ك، 54 ك، 59 ك، 65 ك، والسيدات 41 ك، 45 ك، 50 ك، 55 ك.

ويأتي يوم 10 أكتوبر للرجال 72 ك، 80 ك، 88 ك، 97 ك، 107 ك، + 107 ك، والسيدات 61 ك، حتى 67 ك، حتى 73 ك، حتى 79 ك، حتى 86 ك، أكثر من 86 ك.

بطولة العالم للكبار لرفع الاثقال

فيما يخص منافسات بطولة العالم للكبار ينطلق يوم 11 أكتوبر في أوزان 80 ك، والسيدات 50 ك، 79 ك، بينما يوم 12 أكتوبر للرجال 88 ك، 59 ك، والسيدات 55 ك.

تقام منافسات اليوم الثالث يوم 13 أكتوبر للرجال 65 ك، 72 ك، والسيدات 73 ك، فيما تقام منافسات يوم 14 أكتوبر للرجال 54 ك، والسيدات 41 ك، 45 ك.

وفى يوم 15 أكتوبر الرجال 49 ك، والسيدات 61 ك، 67 ك، وفى يوم 16 أكتوبر الرجال 97 ك، 107 ك، والسيدات + 86 ك، وفى يوم 17 أكتوبر الرجال + 107 ك، والسيدات 86 ك على أن تقام منافسات الفرق والمختلط يوم 18 أكتوبر.