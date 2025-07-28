شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول صدام لـ مصطفى شلبي أمام الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين فى الجولة الثانية عشرة، لتقام فى الثامنة مساء الخميس 30 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.

موعد أول صدام لمصطفى شلبي أمام الزمالك

وتشهد مباراة الزمالك والبنك الأهلي أول مواجهة لمصطفى شلبي لاعب القلعة البيضاء السابق المنضم مؤخراً إلى البنك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، أمام ناديه السابق، وذلك يوم 30 أكتوبر المقبل.

تلقى نادي البنك الأهلي إخطاراً من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بمواعيد مباريات الفريق في الدوري العام خلال الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ويلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة فى الثامنة مساء الأحد العاشر من أغسطس المقبل، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري.

وأعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

من جانبه، كان اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، قد قام على زيارة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكره المغلق ببرج العرب، وعقد اجتماعا مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم قبل انطلاق مشوار منافسات الموسم الجديد.

وطالبهم رئيس النادى ببذل أقصى درجات الجهد والتركيز فى التدريبات ودخول جميع المواجهات بهدف الفوز دون غيره حتى نحقق الأهداف التى كانت قريبة جدا فى الموسم الماضى.

وأكد نصار على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والوصول لأبعد نقطة فى جميع المنافسات، وفى ختام الاجتماع تعاهد الجميع على تقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادى البنك الأهلى.

وكان فريق البنك الأهلى قد بدأ المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.