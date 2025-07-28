شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يعلن التعاقد مع عمرو حسام قادماً من زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى وادى دجلة التعاقد مع عمرو حسام حارس مرمى زد، بعدما اجتاز الكشف الطبي، لتدعيم حراسة المرمى فى الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد في دورى nile.

وتعاقد وادى دجلة مع عمرو حسام لتعويض رحيل عبد الكافى رجب الذى انتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الماضى، وانتقل في صفقة انتقال حر إلى بتروجت.

ونجح مسئولو وادى دجلة في التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد، وأحمد فاروق مهاجم ديروط.

وجاءت مواجهات فريق وادى دجلة فى الموسم الجديد للدوري على النحو التالي:



الجولة الأولى: وادى دجلة مع بيراميدز

الجولة الثانية: وادى دجلة مع إنبى

الجولة الثالثة: وادى دجلة مع بتروجت

الجولة الرابعة: وادى دجلة مع زد

الجولة الخامسة: وادى دجلة مع الزمالك

الجولة السادسة: وادى دجلة مع كهرباء الإسماعيلية

الجولة السابعة: وادى دجلة مع طلائع الجيش

الجولة الثامنة: وادى دجلة مع البنك الأهلى

الجولة التاسعة: وادى دجلة مع سموحة

الجولة العاشرة: وادى دجلة مع فاركو

الجولة الحادية عشرة: وادى دجلة مع مودرن سبورت

الجولة الثانية عشرة: وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى

الجولة الثالثة عشرة: وادى دجلة مع حرس الحدود

الجولة الرابعة عشرة: وادى دجلة مع المصرى

الجولة الخامسة عشرة: وادى دجلة مع غزل المحلة

الجولة السادسة عشرة: وادى دجلة مع الأهلى

الجولة السابعة عشرة: وادى دجلة مع المقاولون العرب

الجولة الثامنة عشرة: وادى دجلة مع الإسماعيلى

الجولة التاسعة عشرة: راحة

الجولة العشرون: وادى دجلة مع سيراميكا

الجولة الحادية والعشرون: وادى دجلة مع الجونة.