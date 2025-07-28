مونديال السباحة: إقصاء مفاجئ للصيني زانلي من سباق 200 م حرة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : فشل السباح الصيني بان زانلي، الحائز على ذهبية سباق 100 م حرة في أولمبياد باريس 2024 وحامل رقمه القياسي، ببلوغ نصف نهائي سباق 200 م حرة في بطولة العالم للسباحة الإثنين في سنغافورة.

وأنهى البطل الصيني السباق مسجلا 1:47.46 دقيقة في المركز الـ22، علما أن أصحاب المراكز الـ16 الأولى يتأهلون إلى نصف النهائي.

وقال زانلي "شعرت بأنني بخير أمس لكن سباحة اليوم كانت مختلفة. سأضطر إلى مواصلة العمل الجاد وإجراء تعديلات. لست متأكدا مما حدث ولست راضيا عن هذا الوقت".

وأكد الشاب البالغ 20 عاما أن هذه النتيجة لن تؤثر على ثقته بنفسه في سباق 100 م "سباقا 200 م و100 م مختلفان".

وسجّل الروماني دافيد بوبوفوتشي، حامل ذهبية 200 م حرة في أولمبياد باريس، أسرع زمن بفارق كبير، بواقع 1:45.43 د. متفوقا على الأميركي لوك هوبسون (1:45.61 د) والبريطاني ماثيو ريتشاردز (1:45.66 د).

من جانبها، حققت الأسطورة الأميركية كايتي ليديكي التي أحرزت برونزية 400 م حرة خلف الكندية سامر ماكنتوش، أسرع زمن في سباق 1500 م حرة مسجّلة 15:36.58 دقيقة، بفارق أكثر من 10 ثوان عن الأسترالية لاني باليستر والإيطالية سيمونا كواداريلا في المركزين الثاني والثالث تواليا.