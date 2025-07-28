شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ميدالية حصاد الكاراتيه فى بطولة أفريقيا بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب الكاراتيه فى التتويج بلقب البطولة الأفريقية التى أقيمت بمدينو أيبوجا بنيجيريا، حيث توج المنتخب بـ36 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 24 ذهبية، و7 فضيات، بالإضافة إلى 5 برونزيات، متقدمة على كل من المغرب والسنغال والجزائر على الترتيب.

وحقق المنتخب خلال اليوم الأول 12 ميدالية، واليوم الثانى 11 ميدالية، وفى اليوم الثالث تم تحقيق 13 ميدالية.

من جانبه، أكد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، أنه فخور بما حققه لاعبو المنتخب، وكذلك الجهاز الفني والإداري والطبي، وبجميع المدربين وأولياء الأمور وكل من ساهم في هذا الإنجاز الاستثنائي.

قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة أفريقيا

وشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 47 لاعبًا ولاعبة وهم كل من: مصطفى رفعت، زياد الغريب، علي الصاوي، عبد الله ممدوح، عمر أشرف، طه طارق، عبد الله هشام، عادل حسن، عبد الرحمن محمد، طارق فتحي، آدم أحمد، محمود تامر، معاذ إبراهيم، محمد غالي، يوسف صابر، فؤاد غالب، بلال شاكر، محمد جمال، أنس مجدي، كريم زغلول، معاذ السقا، حاتم سالم، جمال محروس، ومحمد شريف.

أما قائمة اللاعبات فتضم: آية هشام، ريهام أحمد، أحلام حمدي، نورسين كمال، هدير عبد المنعم، منة شعبان، أسماء مجدي، جنى خميس، هنا هاني، جنى محمد، حبيبة عيسى، أسماء محمد، لمار موسى، آلاء أحمد، ملك مؤمن، نورا أحمد، حبيبة مصطفى، ياسمين أحمد، رؤى الطاهر، ريماس أحمد، ريناد أسامة، ومريم أحمد.

ويرأس البعثة النائب سيد نصر، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للكاراتيه، ويشرف على الجانب الإداري أشرف أحمد، بينما يتولى عبد الرحمن محمد مهمة أخصائي العلاج الطبيعي.