مصدر بالزمالك: عودة أحمد فتوح للتدريبات لا تعنى رفع العقوبة

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن عودة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للتدريبات المنفردة بالنادى، خلال الأيام الماضية، ليس لها علاقة بالعقوبة الموقعة على اللاعب من جانب المدير الرياضى وجهاز الكرة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عودة فتوح جاءت بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالى يانيك فيريرا، حتى لا يفقد اللاعب مستواه، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأضاف المصدر، أن فتوح يخضع للاختبارات تحت إشراف علاء رجب أخصائى التأهيل بالفريق، إلا أن العقوبة مازالت جارية على اللاعب، من تحويله للتحقيق وإيقافه لحين انتهاء التحقيقات، وإيقاف مستحقاته، وكذلك العقوبة المالية الموقعة عليه والتي تبلغ مليون جنيه.

وتأتي عودة فتوح للتدريبات تمهيدًا لاحتمالية عودته للمشاركة مع الفريق، حال أظهر التزامًا واضحًا وأثبت حسن النية، إلى جانب عزيمته على العودة وتقديم أفضل مستوياته بقميص الزمالك.

تدريبات منفردة لأحمد فتوح

وخضع أحمد فتوح للتدريبات بنادى الزمالك، وعن معسكر الفريق الذى كان مقاما بالعاصمة، على أن يواصل التدريب منفردا بعيدا عن مكان تدريب الفريق والمعسكر الذى يقيمه الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

الزمالك يتمسك بالغرامة

ولا ينوي الزمالك التراجع عن الغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب، والتي تقدر بمليون جنيه، نتيجة لتصرفه غير المنضبط وسهره فى إحدى الحفلات، بجانب الصورة التي نشرها على إنستجرام وهو يعزف على آلة موسيقية.

ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًا للتحقيق مع اللاعب، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله مع الفريق.

تحويل فتوح للتحقيق

وقرر الزمالك تحويل اللاعب للتحقيق بواسطة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، كما تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه، إلى جانب إيقاف صرف مستحقاته بشكل مؤقت.