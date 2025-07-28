شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 11 ميدالية والدرع العام للبطولة العربية للشطرنج بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

حصد المنتخب المصري للشطرنج 11 ميدالية متنوعة والدرع العام للبطولة العربية للناشئين التي أقيمت فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب، خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري، بمشاركة 216 لاعبا ولاعبة للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة وفئة تحت 20 سنة من 13 دولة يتنافسون على جوائز مالية قدرها 14700 دولار.

وحقق الفراعنة 7 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية، بجانب حصد الدرع العام للبطولة العربية للناشئين للشطرنج، وسط إشادة من الجميع على نتائج الفراعنة بعد الفوز بنصف الميداليات الذهبية في البطولة.

حصد عبد الرحمن سامح الميدالية الذهبية تحت 12 سنة كما توج ديفيد جورج بالميدالية الذهبية تحت 18 سنة ويحصد لقب أستاذ دولي، وحصد إياد الحسيني الميدالية الذهبية تحت 14 سنة، جوي روماني حققت أيضا المركز الأول والميدالية الذهبية تحت 20 سنة بنات، كما فازت غيداء أحمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية تحت 10 بنات، وحصدت فريد تامر المركز الأول والميدالية الذهبية تحت 16 سنة.

كما فازت ذكاء أحمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات تحت 12 سنة، فيما حصدت جنى محمد زكي المركز الثاني والميدالية الفضية تحت 18 سنة بنات، وفاز يوسف دويدار بالميدالية البرونزية تحت 10 سنوات بفارق نصف نقطة فقط عن المركز الأول، وديما علاء حققت المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 16 سنة ومريم عزب الميدالية البرونزية تحت 18 سنة بنات.

كما تألق مهاب أحمد عاصم (6 سنوات) في فئة تحت 8 سنوات حيث حقق المركز الثالث مكرر (الرابع بحسم التعادل) والبطلة رغد حققت المركز الثالث مكرر في بطولة العرب للشطرنج تحت فئتها والمركز الرابع تم حسمه بكسر التعادل.

أشاد اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، رئيس البعثة المصرية في البطولة العربية، بنتائج البعثة المصرية في منافسات البطولة العربية للناشئين حيث تم حصد نحو 50% من الميداليات الذهبية لصالح الفراعنة في البطولة المهمة التي تمنح أصحاب المراكز الأولى ألقاب دولية ولكن بشرط الوصول إلى معدل النقاط للحد الأدنى المطلوب في التصنيف الدولي.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني والإداري على النتائج المبهرة التي حققها اللاعبون خلال المنافسات وأثبتوا للجميع أن الشطرنج المصري يسير على الطريق الصحيح.

ترأس بعثة المنتخب المصري للشطرنج اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج وتامر وجيه رئيس لجنة أولياء الأمور فيما يضم الجهاز الفني شريف أشرف، سيد بركات و أحمد مراد.