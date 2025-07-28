شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف دولار تُهدد مفاوضات الأهلي مع قاسم باشا التركي لبيع كوكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالإثنين، 28 يوليو 2025 10:43 ص
اشترط مسئولو النادي الأهلي رفع المقابل المالي المُقدّم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتلقى الأهلي عرضاً رسمياً من نادي قاسم باشا لشراء كوكا خلال الصيف الجاري، لكن العرض المالي ضعيف للغاية ولا يتناسب مع اللاعب، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تطلب زيادة المبلغ.
وحسب تأكيدات مصدر في الأهلي، فإن العرض المعروض من نادي قاسم باشا يبلغ 400 ألف دولار فقط، وهو مبلغ ضئيل للغاية ولا يتناسب مع كوكا، الذي يُعد أحد أهم المواهب الصاعدة في الكرة المصربية ومن العناصر الأساسية في المنتخب الأولمبي كما يشارك بشكل جيد مع الأهلي.
ويحاول النادي التركي استغلال ورقة قُرب انتهاء عقد كوكا مع الأهلي، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري، من أجل إتمام الصفقة، وهو ما أثار غضب الإدارة الحمراء.
مسئولو الأهلي تحفّظوا في البداية على فكرة الاستغناء عن كوكا الذي يُجيد اللعب في مركزي الوسط والجبهة اليسرى، لكن المدرب الإسباني للأهلي لم يُمانع في رحيل اللاعب فبدأت إدارة الأهلي مفاوضات بيع اللاعب.
وطلب كوكا من إدارة الأهلي الموافقة على العرض التركي من أجل تحقيق رغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجية في سن مُبكر.
