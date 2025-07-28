شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبدأ استعداداته الخميس المقبل لمواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي لاستئناف التدريبات بمقر النادي بالقاهرة، الخميس المقبل، بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب انتهاء معسكر برج العرب الذي أقيم مؤخراً استعداداً للموسم المقبل 2025-2026، حيث تخلل المعسكر عدة تجارب ودية.

ويلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة، في الثامنة مساء الأحد الموافق العاشر من أغسطس المقبل، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى معسكره المغلق ببرج العرب بالفوز وديا على فريق طلائع الجيش بثنائية أحرزها أسامة فيصل، أحمد امين قفة.

وأعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

من جانبه، كان اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، قد قام على زيارة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكره المغلق ببرج العرب، وعقد اجتماعا مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم قبل انطلاق مشوار منافسات الموسم الجديد.

وطالبهم رئيس النادى ببذل أقصى درجات الجهد والتركيز فى التدريبات ودخول جميع المواجهات بهدف الفوز دون غيره حتى نحقق الأهداف التى كانت قريبة جدا فى الموسم الماضى.

وأكد نصار على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والوصول لأبعد نقطة فى جميع المنافسات، وفى ختام الاجتماع تعاهد الجميع على تقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادى البنك الأهلى.

وكان فريق البنك الأهلى قد بدأ المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.