شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته بمعسكر تونس بعد العودة إلى سوسة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته بمعسكره المقام حالياً فى مدينة سوسة التونسية، وذلك بعد الانتهاء أمس من خوض ثالث التجارب الودية أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، حيث أقيمت المباراة في تونس العاصمة، قبل أن تعود بعثة الفريق البورسعيدي إلى مقر إقامتها بمدينة سوسة عقب اللقاء.

المصري يخوض 3 مواجهات ودية

وكان المصري قد خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره بتونس، تعادل في المباراة الودية الأولى أمام الصفاقسي التونسي بهدف لمثله، فيما خسر الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز فى الودية الثالثة بهدف نظيف على الترجي، فى لقاء شهد أجواء عصيبة بسبب المشادات التي جرت على هامش اللقاء.

المصري يستنكر أحداث مواجهة الترجي

من جانبه، أكد محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي بتونس، في بيان رسمي للنادي، أن جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين بخير تمامًا، مشيرًا إلى أن رجال المصري وصلوا بسلامة الله تعالى إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سوسة عقب نهاية مباراة الأحد الودية أمام فريق الترجي والتي شهدت بعض التوترات من جانب لاعبي ومشجعي الترجي تجاه لاعبي المصري، وهو الأمر الذي دفع حكم المباراة لإلغائها قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثلاث دقائق، وكانت النتيجة تشير وقتها إلى تقدم المصري بهدف دون مقابل سجله نجمه وهدافه صلاح محسن.

واستنكر محمد موسى بشدة ما حدث من تجاوزات من عدد من لاعبي الترجي خلال المباراة، والتي تغاضى عنها حكم المباراة نعيم حسني، لتخرج المباراة في نهايتها بهذا الشكل البعيد تماما عن الروح الرياضية والذي يسيء بشكل كبير إلى نادي الترجي ذاته.

صفقات المصري الصيفية

كان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.