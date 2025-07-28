المصري يعترض على أفعال لاعبي ومشجعي الترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي بتونس أن جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين بخير تمامًا.

وأشار عضو مجلس إدارة المصري أن بعثة الفريق وصلت سالمة إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سوسة عقب نهاية مباراة أمس الأحد الودية أمام فريق الترجي.

واعترض نادي المصري على أحداث التوتر التي شهدتها المباراة، وتصرفات عدد من لاعبي ومشجعي الترجي تجاه لاعبي المصري وهو الأمر الذي دفع حكم المباراة لالغاءها قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثلاث دقائق وكانت النتيجة تشير وقتها لتقدم المصري بهدف للاشيء سجله نجمه وهدافه صلاح محسن.

وأستنكر محمد موسى بشدة ما حدث من تجاوزات من عدد من لاعبي الترجي خلال المباراة والتي تغاضى عنها حكم المباراة نعيم حسني أسهم في تفاقم الأمر لتخرج المباراة في نهايتها بهذا الشكل البعيد تماما عن الروح الرياضية والذي يسى بشكل كبير إلى نادي الترجي ذاته.