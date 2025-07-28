دورة واشنطن: الأسترالي دي مينور يحرز اللقب على حساب الإسباني دافيدوفيتش-فوكينا

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : أحرز الأسترالي ألكيس دي مينور المصنف 13 عالميا لقب دورة واشنطن لكرة المضرب (500 نقطة) بتغلّبه في النهائي على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (المصنف 26) 5 7 و6 1 و7 6 (7/3) الأحد.

وبدا دي مينور في طريقه للخسارة بعدما كان متأخرا 2 5 في المجموعة الثالثة، لكن دافيدوفيتش فوكينا الباحث عن لقب أول في مسيرته في إحدى دورات رابطة المحترفين (أيه تي بي) بعد خسارته ثلاثة نهائيات سابقة، لم يستغل تقدمه وثلاث فرص لحسم اللقب.

وظهر التوتر على الإسباني عندما كان يرسل للفوز بالمباراة أثناء تقدمه 5 3، مما سمح للأسترالي بتقليص الفارق إلى 4 5.

وسنحت أمام دافيدوفيتش فوكينا في الشوط العاشر ثلاث فرص للفوز على إرسال دي مينور، لكنه لم ينجح باستغلال أي منها، فتعادلت النتيجة 5 5.

وحافظ اللاعبان على الإرسال في الشوطين التاليين، قبل أن يحسم الأسترالي اللقب في الشوط الحاسم بنتيجة 7 3 بعد مواجهة مثيرة استمرت ثلاث ساعات ودقيقتين.

وقال دي مينور إنه لم يشك بقدرته قط على قلب النتيجة "كنت أعرف أنني قادر على ذلك"، مضيفا "شجّعت نفسي على الالتزام مهما كانت الظروف، وإذا خسرت المباراة، فسيكون ذلك بشروطي".

وتابع البالغ 26 عاما "خضّت نهائيين قاسيين لم تسر فيهما الأمور كما يجب، لذا أنا سعيد لأن هذه المباراة انتهت لمصلحتي".