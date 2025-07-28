شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المرحلة الأولى لمعسكر منتخب 2009 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، المرحلة الأولى لمعسكر منتخب مصر 2009 ، حيث انطلق المعسكر السبت الماضى استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا. واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسين عبد اللطيف 74 لاعبًا على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تنتهى اليوم وتضم 36 لاعبًا جديدًا منهم 4 حراس مرمى شاهدهم الجهاز الفني لأول مرة وذلك للوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية والاستعانة بمن يصلح منهم للانضمام للقوام الأساسى.

وتبدأ المرحلة الثانية من الثلاثاء حتى الخميس المقبل، وتضم 38 لاعبًا من الهيكل العام للمنتخب بهدف مراجعة التعليمات الفنية لهم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي ستشهد تصفية العدد حتى الوصول للهيكل الأساسى للمنتخب.

المعسكر يقام تحت هدف توسيع قاعدة الاختيار ومنح الفرصة للجميع لإثبات جدارتهم بارتداء تيشيرت المنتخب، ويأتي بعد أيام قليلة على انتهاء معسكر مشابه ضم 40 لاعبًا ممن ينشطون في أندية خارج مصر وهى سابقة جديدة أثمرت ظهور 4 عناصر جديدة أثبتت جدارتها بالدفاع عن ألوان المنتخب خلال الفترة القادمة مع إمكانية منح فرص أخرى للمزيد من المواهب.