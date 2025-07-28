شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يناقش مع معاونيه برنامج المرحلة الثانية من إعداد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يناقش الإسباني خوسيه ريبيرو ، المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي ، مع جهازه المعاون برنامج الفريق في المرحلة الثانية من فترة الإعداد، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء معسكر الأهلي المغلق فى دولة تونس، والذي تخلله خوض مباراتين وديتين، قبل أن تعود البعثة الحمراء إلى القاهرة أمس، الأحد، وتحصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.



واستقر الجهاز الفني للأهلي على خوض مباراتين وديتين في المرحلة الثانية من فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري، الذي ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل، ويرغب ريبيرو فى زيادة الانسجام والتفاهم بين كل اللاعبين، والتعرف على فلسفته في التدريب وتطبيق فكره بشكل جيد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

من جانبه، أكد خوسيه ريبييرو، أن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبييرو، الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.

وتابع، نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت ، واختتم المدير الفني تصريحاته: لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها.