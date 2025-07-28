شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يقترب من حل أزمة الجفالي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي فاركو من إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، لاعب الزمالك، بعدما تعثرت معظم المحاولات السابقة لإعارة اللاعب لأي نادٍ داخل مصر، كما تمسكت أندية تونس بالحصول على خدماته دون مقابل أو بمقابل مادي ضعيف لا يُرضي إدارة الزمالك.

ويرغب الجفالي فى الاستمرار بالدوري المصري، وهو ما دفع مسئولي نادي فاركو للدخول في مفاوضات جادة لضم اللاعب على سبيل الإعارة، فى خطوة من شأنها تخفيف الضغط على الزمالك فيما يخص ملف الأجانب، والسماح للنادي بقيد عناصر أجنبية جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

ويُعد تحرك فاركو جزءًا من خطته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، حيث ضم مؤخرًا حازم أسامة من الزمالك، ويوسف عبد الحفيظ من الأهلي على سبيل الإعارة، في إطار سعيه لإعادة بناء الفريق بعناصر شابة وواعدة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمي، إذا ما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين الناديين، في ظل رغبة مشتركة في إنهاء الملف سريعًا.

ويحتاج الزمالك لرحيل أحد الثنائى حتى يتمكن من الإعلان عن صفقة أجنبية جديدة واتمام التعاقد معها، في ظل وجود 5 لاعبين أجانب في القائمة حتى الآن وهم كل من محمود بنتايج، صلاح الدين مصدق، شيكو بانزا، بالاضافة إلى الثنائى الجزيرى والجفالى.

وشهت الأيام الماضية عرض أحمد الجفالى على أندية الاتحاد السكندرى والمصرى ورفض كلا من الناديين ضم اللاعب، بسبب كثرة إصاباته ، حيث رفض أحمد سامى المدير الفنى للاتحاد ضم اللاعب أو التفاوض معه، وكذلك رفض مسئولى المصرى ضمه أيضا.