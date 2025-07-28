شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه اليوم بطل إيران فى ختام معسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مواجهة ودية قوية اليوم أمام فريق تراكتور الإيراني، بطل الدوري الإيراني، في ختام معسكره الإعدادي المقام حاليًا في مدينة “أزميت” التركية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتقام المباراة في السادسة مساءً على استاد إسبانكا أتاتورك، القريب من فندق إقامة الفريق، وتأتي في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل العودة إلى القاهرة.

وخاض بيراميدز خلال المعسكر عدة مواجهات ودية قوية، بدأها بالتعادل مع باندرما سبور أحد فرق دوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز على قاسم باشا بهدف دون رد، في مباراة شهدت أداءً مميزًا من عناصر الفريق.

ومن المقرر أن تغادر بعثة بيراميدز تركيا ظهر غدٍ الثلاثاء، لتعود إلى القاهرة وبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق منافسات الموسم المحلي والقاري.

وجاءت مباريات بيراميدز في الدوري كالتالي:

الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز – ملعب السلام

الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 3: المصري × بيراميدز– ملعب برج العرب

الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي)

الجولة 7: بيراميدز × زد – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – ملعب الإسماعيلية

الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 10: بيراميدز × بتروجت – ملعب بتروسبورت

الجولة 11: بيراميدز × فاركو – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 12: إنبي × بيراميدز – ملعب بتروسبورت

الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 16: بيراميدز× الجونة – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 17: سموحة × بيراميدز - ملعب برج العرب

الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – ملعب غزل المحلة

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– ملعب المكس