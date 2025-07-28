شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه الجونة اليوم فى خامس ودياته استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، فريق الجونة اليوم الإثنين، فى إطار استعداد كلا الفريقين لانطلاق بطولة الدورى المقرر لها 8 أغسطس المقبل.

ويلتقى فريق بتروجت الجونة، اليوم الإثنين، ثم يواجه مودرن سبورت يوم الخميس 31 يوليو فى تمام الخامسة مساءً فى سابع ودياته استعدادا لبطولة الدورى.

وكان الفريق قد خاض 4 مباريات ودية حتى الآن، خسر فى الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز فى الثانية على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبياً مع حرس الحدود فى المباراة الثالثة، وأخيرا الفوز على وى بهدف نظيف.

ويسعى سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض فى التفريط فى أى لاعب خلال هذه الفترة والتى يأتى أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

وأسفرت قرعة بطولة الدورى عن مباريات قوية للفريق البترولى فى بداية البطولة، التى يسعى سيد عيد أن يكون من فرق المقدمة كما فعل الموسم الماضى.

جدول مباريات بتروجت في الدوري:

الجولة الأولى: الإسماعيلي × بتروجت

الجولة الثانية: بتروجت × كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثالثة: وادي دجلة × بتروجت

الجولة الرابعة: بتروجت × المقاولون العرب

الجولة الخامسة: سموحة × بتروجت

الجولة السادسة: بتروجت × البنك الأهلي

الجولة السابعة: الجونة × بتروجت

الجولة الثامنة: بتروجت × غزل المحلة

الجولة التاسعة: المصري × بتروجت

الجولة العاشرة: بتروجت × بيراميدز

الجولة الحادية عشرة: زد × بتروجت

الجولة الثانية عشرة: بتروجت × الأهلي

الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا × بتروجت

الجولة الرابعة عشرة: بتروجت × حرس الحدود

الجولة الخامسة عشرة: راحة

الجولة السادسة عشرة: الزمالك × بتروجت

الجولة السابعة عشرة: بتروجت × إنبي

الجولة الثامنة عشرة: فاركو × بتروجت

الجولة التاسعة عشرة: بتروجت × الاتحاد السكندري

الجولة العشرون: مودرن سبورت × بتروجت

الجولة الحادية والعشرون: بتروجت × طلائع الجيش