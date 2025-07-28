شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرو الأول بنادي المقاولون العرب لاستئناف تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون من الجهاز الفني بقيادة محمد مكي، عقب ختام معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وجاءت صفقات المقاولون العرب الرسمية حتى الآن كالتالي:



ـ نادر هشام لمدة 3 مواسم

ـ محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة

ـ محمد حامد مدافع فريق إنبي

ـ إسلام هشام من بتروجت

ـ محمود أبو جودة 3 مواسم

ـ أحمد مجدي كهربا 3 مواسم

ـ محمود دعبسة 3 مواسم

من جانبه شدد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد وأداء الفريق خلال المباريات الودية بمعسكر الإسكندرية الذي انطلق السبت الماضي واختتم بمواجهة القناة مساء الجمعة.

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين، لتقديم موسم قوي يليق باسم نادي المقاولون العرب ثالث أكبر الأندية المصرية تتويجا بالبطولات .

من جانبه أكد طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة أن معسكر الفريق بالإسكندرية كان ناجحا وحقق أهداف الجهاز الفني بقيادة محمد مكي، بعد خوض 4 مباريات ودية قوية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج والقناة، وذلك في خطة الجهاز لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى بملعب النادي بالجبل الأخضر استعدادا للموسم الجديد 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين وذلك قبل معسكره بالإسكندرية بالمرحلة الثانية لفترة الإعداد.