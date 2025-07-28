الامارات | هدف واحد في 3 مباريات يكشف مشكلة دبا قبل بداية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق دبا مع السيلية القطري من دون أهداف، في ثالثة مبارياته الودية ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في سلوفينيا، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، لتكشف المباريات الودية عن أبرز مشكلة في «النواخذة» خلال فترة الإعداد.

وكان فريق دبا قد تعادل من دون أهداف في مباراته الأولى مع فريق «إن دي بلتينسي»، قبل أن يفوز في المباراة الثانية على فريق «سي إس إم ريشتا» الروماني بنتيجة 1-صفر.

وتعكس نتائج المباريات الثلاث الماضية حاجة «النواخذة» إلى لاعبين يتميزون بالقدرة على صناعة الهجمات وتسجيل الأهداف، تزامناً مع إجادته اللعب الدفاعي، الذي تجلى في عدم استقباله لأي هدف حتى الآن، على الرغم من أن نادي دبا يتصدر قائمة الأندية الأكثر تعاقداً مع اللاعبين، بنحو 20 لاعباً جديداً.

يُذكر أن المدرب البرتغالي، برونو بيريرا، يتولى قيادة فريق دبا منذ منتصف الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى.