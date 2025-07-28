الامارات | إنتر ميامي يقدم دي بول في غياب ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نادي إنتر ميامي الأميركي، اللاعب الأرجنتيني رودريغو دي بول، لاعباً جديداً في صفوفه، بعد أن أعلن عن ضمه على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، مع وجود خيار الشراء بنهاية موسم 2025.

وظهر لاعب الوسط الأرجنتيني، البالغ من العمر 31 عاماً، على ملعب تشيس برفقة أبنائه قبل مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، التي غاب عنها ليونيل ميسي وجوردي ألبا، بسبب إيقافهما لغيابهما عن مباراة كل النجوم، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشكر دي بول الجماهير على حفاوة الاستقبال والمحبة اللتين قوبل بهما لدى وصوله إلى ميامي، والتقطت له الصور بالقميص الوردي والرقم (7)، إلى جانب خورخي ماس وخوسيه ماس، مالكي الفريق، بالاشتراك مع ديفيد بيكهام.