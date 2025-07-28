الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | تيسودالي يتصدر قائمة هدافي «النسور» في سلوفينيا

خورفكان - الإمارات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على فريق إن كيه رودار السلوفيني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية الثالثة التي يخوضها ضمن معسكره التدريبي الخارجي المقام في سلوفينيا، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل الأهداف كل من اللاعب المغربي الأصل الهولندي الجنسية، طارق تيسودالي (هدفان)، والبرتغالي إيلتون فيليبي.

وكان خورفكان قد فاز في مباراته الأولى على فريق وينير نيوستادتر بنتيجة 3-1، ثم تغلب على فريق إس في لافنيتيز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الثانية، ويتصدر قائمة هدافي «النسور» في المعسكر التدريبي اللاعب طارق تيسودالي برصيد ثلاثة أهداف.

احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

