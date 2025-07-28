شكرا لقرائتكم خبر عن مصر قبلة الأحداث العالمية والأفريقية بالألعاب الجماعية فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشهد النصف الثاني من عام 2025 تنظيم مصر لعدد من البطولات العالمية والأفريقية الكبرى على صعيد كرة اليد والطائرة، سواء الناشئين أو الشباب أو الرجال.

مصر تنظم بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

تستعد مصر لتنظيم بطولة العالم للناشئين خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

ويخوض منتخب ناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفني طارق محروس، وديتين في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، في إطار الاستعدادات لبطولة العالم ، المقرر أن تستضيفها مصر ومن المقرر أن يخوض منتخب ناشئي اليد ودية مع تونس يوم 28 يوليو الجاري قبل مواجهة السعودية يوم 30 من نفس الشهر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي برئاسة دكتور حسن مصطفي يؤكد خلاله إقامة بطولة العالم للأندية في مصر، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة من البطولة مشاركة ناديي الأهلي والزمالك ممثلَي مصر، الزمالك بصفته المنظم ، والأهلي بطل أفريقيا ، كما تم اختيار فريق برشلونه الإسباني "بالوايلد كارد" ويشارك ايضاً فيسبرم المجري بطل النسخة الأخيرة ، وماجدبيرج الالماني بطل اوروبا بالاضافة لبطل استراليا وبطل البرازيل ونادي الشارقه بطل اسيا وبطل امريكا الشماليه ..

ويستعد الاتحاد المصري لمواصلة الترتيبات لاستضافة الحدث العالمي ، بالتنسيق مع المتحدة للرياضة ووزارة الشباب والرياضة و الجهات المعنية لضمان تنظيم نسخة متميزة تعكس مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

بطولة أفريقيا لشباب الطائرة

نجح مجلس اتحاد الكرة الطائرة في الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي للعبة على استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من مسئولى اتحاد الطائرة مع رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، للحصول على موافقة الاتحاد الدولي على تعديل موعد استضافة البطولة الأفريقية من شهر أغسطس إلى سبتمبر، نظرًا لمشاركة منتخبى 2005-2006 ببطولة العالم في الصين ومشاركة منتخبي 2007-2008 فى بطولة العالم بأوزبكستان خلال الفترة المقبلة، مما يصعب استضافة بطولة أفريقيا في شهر أغسطس، وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي ووافق بشكل استثنائي لمصر على تعديل موعد البطولة وإقامتها بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل.