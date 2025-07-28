شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة المصرى بتونس: نحن بخير ونستنكر ما حدث فى مباراة الترجى من تجاوزات والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي بتونس، في بيان رسمي للنادي، أن جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين بخير تمامًا، مشيرًا إلى أن رجال المصري وصلوا بسلامة الله تعالى إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سوسة عقب نهاية مباراة الأحد الودية أمام فريق الترجي والتي شهدت بعض التوترات من جانب لاعبي ومشجعي الترجي تجاه لاعبي المصري، وهو الأمر الذي دفع حكم المباراة لإلغائها قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثلاث دقائق، وكانت النتيجة تشير وقتها إلى تقدم المصري بهدف دون مقابل سجله نجمه وهدافه صلاح محسن.

واستنكر الأستاذ محمد موسى بشدة ما حدث من تجاوزات من عدد من لاعبي الترجي خلال المباراة، والتي تغاضى عنها حكم المباراة نعيم حسني، لتخرج المباراة في نهايتها بهذا الشكل البعيد تماما عن الروح الرياضية والذي يسيء بشكل كبير إلى نادي الترجي ذاته.

وكان الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قد فاز على مضيفه فريق الترجي بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب حسان بلخوخة بمركب الترجي بتونس العاصمة، والتي أدارها طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الدولي نعيم حسني ومعه زياد الزويوي وسيف الغانمي وإيهاب الكيلاني.

أحرز صلاح محسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني للمباراة بعد تمريرة من زميله الجزائري منذر طمين لينفرد على أثرها صلاح محسن ويضعها بهدوء في شباك الحارس أمان الله مميش حارس الترجي.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاء اللعب خلال هذا الشوط سجالًا بين كلا الفريقين، وإن مالت الكفة نسبيًا لأبناء بورسعيد الذين توالت هجماتهم على مرمى الحارس التونسي أمان الله مميش، الذي تصدى لتسديدة منذر طمين ليحولها إلى ركنية، ويعود طمين فيقود هجمة مرتدة، ولكن تألق محمد أمين توغاي -قلب دفاع الترجي- حال دون تشكيل خطورة على مرمى الترجي الذي هدد مرمى المصري في أكثر من مناسبة كان أخطرها تسديدة جاك ديارا التي اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى محمود حمدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني ينجح المصري في التقدم بهدف لنجمه صلاح محسن في الدقيقة العاشرة، ليضغط الترجي دون خطورة على المرمى اللهم إلا كرة البديل يوسف البلايلي من ركلة حرة والتي تصدى لها ببراعة الحارس محمود حمدي، ويفشل حكم المباراة نعيم حسني في التعامل بجدية مع خشونة لاعبي الترجي الذين توترت أعصابهم بعد التأخر ومع ذلك انهالت الكروت الصفراء على لاعبي المصري حتى الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة التي شهدت اعتداء محمد أمين توغاي قلب دفاع الترجي على أحد لاعبي المصري، لتتوتر الأجواء وتتوقف المباراة عند هذا الحد بفوز المصري بهدف دون مقابل.

تشكيل المصري خلال الشوط الأول: محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي، فيما لعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، تباعًا بكل من ميدو جابر ومصطفى أبو الخير وكريم بامبو وخالد صبحي وحسام حسن وحسن علي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور بدلا من منذر طمين وأحمد علي عامر وصلاح محسن وباهر المحمدي ومحمد مخلوف وعبد الرحيم دغموم وكريم العراقي ومحمد هاشم.