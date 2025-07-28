شكرا لقرائتكم خبر عن السويس يتعاقد مع أحمد الصعيدى مهاجم الترسانة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو منتخب السويس مع أحمد الصعيدى مهاجم وهداف بتروجت الأسبق، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الترسانة بنهاية الموسم المنقضى.

كان أحمد الصعيدى قد شارك مع الترسانة في الموسم المنقضى، بعد نجاحه في الصعود مع بتروجت الموسم قبل الماضى، إلا أن الدكتور عطية السيد المدير الفني للشواكيش، طالب برحيله عقب نهاية الموسم بداعى عدم الحاجة لجهوده.

ويقوم حسام عوض المدير الفني للسويس حاليا، ببناء فريق جديد لأبناء الغريب من أجل المنافسة بدورى القسم الثانى ب من أجل العودة لدورى المحترفين من جديد وسط منافسة شرسة مع العديد من أندية القسم الثانى .