شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: وافقت على العمل مع الرمادى بدون تفكير.. ومسئولو الأولمبى رفضوا رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أنه وافق على التواجد ضمن الجهاز المعاون لأيمن الرمادي خلال الفترة الماضية بدون تفكير.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "وافقت على الفور على التواجد مع أيمن الرمادي عندما تحدث معي، على الرغم من رفض مسئولي النادي الأولمبي الاستغناء عني بسبب النتائج المميزة للفريق خلال تواجدي".

وأضاف: "الزمالك صنع اسمي، ولذلك عندما تحدث معي أيمن الرمادي وافقت ولأنني أيضا أحب هذا الرجل، والنادي الأولمبي تحت قيادتي كان يحقق نتائج مميزة للغاية لذلك كانوا يرفضون رحيل عن تدريب الفريق".

وكشف أحمد سمير أن هناك هيكلة في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أنه يوجد ناشئين 2005 و2007 قادرين على اللعب في الفريق الأول بنادي الزمالك، وأصبح هناك انتقاء للاعبين بشكل جيد كما نجلس مع المدربين لاختيارهم بعناية وحرص شديد".

وأضاف: "نحضر في الوقت الحالي لعودة المدرسة وأكاديمية الزمالك خلال الفترة المقبلة والأمور تسير بشكل جيد للغاية، ونتحدث مع الناشئين حول التمسك بهوية القلعة البيضاء".