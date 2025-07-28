شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه إنبى وديا الثلاثاء استعدادا لمباراة مودرن سبورت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني للأهلي على خوض مباراة ودية أمام نظيره إنبي، ضمن برنامج الاستعداد الذي يخوضه الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، والذي يستهله بمواجهة مودرن سبورت يوم 9 أغسطس المقبل، في رحلة الدفاع عن الدرع المتوج به 45 مرة من قبل.

وسبق أن خاض الأهلي مباراتين وديتين في معسكره الخارجي في تونس أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين، فاز في الأولى بنتيجة 4 / 1 والثانية بنتيجة 5 / 0، وطلب في خوض مباراتين وديتين أخريين في القاهرة، لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، وتسهيل توصيل أفكاره وفلسفته إلى لاعبي الفريق الأحمر، أولاهما اليوم أمام إنبي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، بداية من بطولة الدوري الممتاز.

ويعود الأهلي إلى التدريبات عقب نهاية معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية، وشهد خوض مباراتين وديتين، حيث فاز على فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على فريق البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة.

وكان خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، قد عقد اجتماعًا مع طاقمه المعاون في ختام المعسكر الخارجي بتونس، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة والمرحلة الأخيرة من الإعداد قبل بداية منافسات الموسم.

في ذات السياق، وصلت بعثة النادي الأهلي، عصر الأحد، إلى مطار القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المعسكر، الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية، تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وفاز الأهلي على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب على نظيره فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.