وفاة علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد السابق

القاهرة - سامية سيد - توفى علاء السيد خبير كرة اليد وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصرى سابقاً.

ومن المقرر أن تقام الجنازة اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وأعلن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد، استقالته من منصبه عام 2021 بعدما حقق إنجازات قوية على مدار ثلاث سنوات على صعيد البطولات الأفريقية للناشئين والشباب والكبار، وعودة الرجال إلى السبعة الكبار على صعيد العالم.