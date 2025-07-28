شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله: أتمنى أن أصبح من الهدافين التاريخيين للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمد عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بمشاركته في معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس على مدار الأيام الماضية، مؤكدًا أنه استفاد بشدة من هذه الفترة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتحدث عبد الله للموقع الرسمي ومنصات النادي قائلا: «الحمد لله على ثقة الجهاز الفني بضمي للمعسكر، والحمد لله كنت موفقًا، وتمكنت من تسجيل أول أهدافي مع الفريق الأول في مباراة الملعب التونسي الودية، وأود أن أشكر اللاعبين الكبار على دعمهم ومساندتهم باستمرار داخل الملعب وفي التدريبات؛ مما ساعدني على الدخول في أجواء الفريق بشكل سريع.. وعمومًا المعسكر كان ناجحًا للغاية وخضنا مباريات قوية استفدنا منها كثيرًا والجهاز الفني منحنا الثقة والدعم اللازم».

وأضاف: «كل اللاعبين كانوا يعملون بجدية وتركيز شديد، والجميع ظهر بمستوى مميز في المباراتين الوديتين، وهذا الأمر منحنا دفعة كبيرة للاستعداد لخوض منافسات الموسم المقبل بشكل قوي، وللفوز بكل الألقاب».

وعن قيام الجهاز الفني بالدفع بعدد من اللاعبين الشباب قال: «الحمد لله نحن نتدرب بشكل جيد ونبذل أقصى ما لدينا، والجهاز الفني يتعامل معنا بثقة كبيرة ويشجعنا دائمًا ويساعدنا على التطوير في الأداء ويمنحنا الفرصة لإثبات أنفسنا مما يدفعنا بقوة للاجتهاد بشكل مستمر وللحفاظ على هذه الثقة».

وأوضح محمد عبد الله أنه يسعى لاكتساب الخبرات بأسرع وقت، وقال: «ما زلت في بداية مشواري وأتعلم كل يوم من اللاعبين الكبار، وأستمع لكل نصائحهم وأحاول تطبيقها داخل الملعب، كما أحرص دائمًا على الالتزام الشديد بتعليمات الجهاز الفني».

وعن طموحه مع الأهلي قال: «أتمنى أن أصبح من الهدافين التاريخيين للنادي، كما أطمح في قيادة الفريق في المستقبل.. هذا طموحي، وأسعى لتحقيقه بالعمل والجهد والاجتهاد».

وفي الختام قال: «أشكر جماهير الأهلي على دعمهم الدائم لنا.. هم السند الحقيقي للفريق، ونعدهم بأننا سنبذل كل ما لدينا خلال الموسم لتحقيق البطولات، وأن أسعى بكل قوة لأكون دائمًا عند حسن ظن الجميع».