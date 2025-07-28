شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز عن موعد مباراة دجلة: اللعب فى حرارة 45 درجة تهديد لصحة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز بطل أفريقيا، غضبه الشديد من تحديد رابطة الأندية المحترفة لموعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في افتتاح مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز.

وأبدى يورتشيتش تعجبه من وضع الموعد بإقامة المباراة في الخامسة عصرا، والكل يعلم أن درجات الحرارة في مصر حاليا تتجاوز الـ45 درجة، وهو ما يمثل خطورة شديدة على اللاعبين والأجهزة الفنية، أن تلعب الفرق في درجات الحرارة القاتلة تلك.

وأشار المدير الفني إلى أنه لا بد من تدخل جميع المسئولين، وعلى رأسهم وزير الرياضة، وإعادة النظر في الموعد وجميع المباريات المقررة في هذا التوقيت حفاظا على اللاعبين وصحتهم، مما يمثل ذلك من خطورة كبيرة عليهم، موضحا أن الموضوع هنا لا يتعلق بالمنافسة، ولكنه يتعلق بصحة اللاعبين وجميع عناصر اللعبة.