شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: لا يوجد خلاف بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. ولا تأجيلات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، حقيقة وجود خلاف بين هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وقال سويلم، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون تايم سبورتس: لا توجد أي خلافات بين هاني أبو ريدة وأحمد دياب، والعلاقة بينهما على أفضل ما يكون، وأعتقد أن الأمور ظهرت للجميع في مراسم قرعة بطولة الدوري.

وأضاف: لا تأجيلات في دوري الموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز بأي حال من الأحوال.

وتابع: لا أعتقد أن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك من بطولة الدوري الممتاز ستكون بالسعة الجماهيرية الكاملة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الأحد، مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدوري الأول لمسابقة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

وأُجريت قرعة الدوري علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بناء علي قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث تهبط 4 أندية.