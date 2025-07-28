شكرا لقرائتكم خبر عن الفندرى: الصفاقسى أتم تعاقده مع على معلول 3 مواسم.. ونرحب بعودة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثامر الفندري نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي، أن علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي السابق، أتم اتفاقه مع الصفاقسي للعودة من جديد إلى الفريق.

وقال الفندري، في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "الصفاقسي أتم تعاقده مع علي معلول على عقد لمدة 3 مواسم، وكان الهدف من هذا العقد هو تواجده مع الفريق حتى موعد المئوية في 2028".

وأضاف الفندري: "الصفاقسي في البداية أعطى هدية للأهلي، والآن سيعود لنا من جديد، معلول عندما غادر الصفاقسي كان هدفنا من وقتها عودته للفريق لانه أحد أبناء النادي".

وبسؤاله عن جاهزية معلول قال: "علي معلول جاهز وكان يتدرب منفردًا في الأيام الماضية، وخضع للكثير من الفحوصات الطبية، الصفاقسي هو الفريق الأول للاعب وهو يعتبر الأهلي فريقه الثاني".

وعن احتمالية عودة معلول للأهلي لشغل منصب إداري أو فني قال: "معلول سيكون معنا في النادي بعد نهاية مسيرته ممكن يكون في الكادر الإداري أو الفني حسب رغبته تقدر تقول (ما الحب إلا للحبيب الأولى).

وعن حمزة المثلوثي قال: "حمزة المثلوثي من أحد أبناء النادي واللاعب عبر عن رغبته فى العودة للنادي من جديد، وبالتالي أبوابنا مفتوحة أمام اللاعب، لأنه لا يزال قادر على تقديم عدة مواسم على أعلى مستوى".

وعن فخر الدين بن يوسف قال: "لم نفاوض فخر الدين بن يوسف في الفترة الحالية رغم انه مهاجم من الطراز الرفيع".