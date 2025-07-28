شكرا لقرائتكم خبر عن طه عزت: الموسم المقبل بلا تأجيلات.. وهناك تنسيق مع حسام حسن بسبب الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طه عزت رئيس لجنة المسابقات، إن بداية الدوري المصري الممتاز كان من المقرر إقامتها 15 أغسطس المقبل، لكن الرغبة في انتهاء البطولة مبكرا وراء بداية انطلاقه في 8 من الشهر ذاته.

وأضاف عزت، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: بداية الموسم كانت 15 أغسطس، ولكن قررنا أن الدوري يكون يوم 8 حتى نتمكن من إنهاء الدوري في نهاية مايو.

وتابع: بطولة الدوري الموسم المقبل لن تكون له تأجيلات لجميع الفرق بلا استثناء.

واستطرد: كان هناك تنسيق بين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وجهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن من أجل التنسيق بسبب فترة التوقف الدولي.

وأردف: وضعنا مواعيد مباريات الدوري الممتاز بناء على أچندة منتخب مصر وفترات التوقف الدولي.

وأكد طه عزت، أن الرابطة قامت بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمساعدة هاني ابو ريدة بشأن انتظام البطولات المحلية والأفريقية.

وقال عزت: قمنا بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمساعدة هاني أبو ريدة، من أجل وضع أجندة متكاملة تضمن انتظام البطولة المحلية مع الالتزامات القارية والدولية.

‎وأضاف: راعينا في وضع الجدول لمشاركات الأندية المصرية، وعلى رأسها فريق بيراميدز لتفادي أي ‎تأجيل محتمل وضمان سير المسابقة بسلاسة.

واختتم عزت تصريحاته قائلا: الدوري الموسم المقبل سينطلق 8 أغسطس، وسيتم لعب 5 جولات حتى 31 أغسطس بعدها سيتم إيقاف الدوي بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.