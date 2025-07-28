الامارات | باروت: الموسم المقبل مرشح للظهور بأفضل نسخة في تاريخ دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف المدرب والمحلل الرياضي، عيد باروت، الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بأنه مرشح للظهور بمستوى تنافسي وفني مميز مقارنة بالمواسم الماضية، وأنه يصبح أفضل نسخة في تاريخ «المحترفين»، وبعودة الجمهور إلى المدرجات بشكل فاعل، بالتوازي مع ترقّب أن تقدم الأندية المشاركة مردوداً فنياً أعلى من الموسم الماضي، تزامناً مع رفع عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في مباريات الموسم الجديد.

وأشار باروت إلى أن الصفقات المميزة التي عقدتها الأندية مع اللاعبين والمدربين، والاستقرار الفني العالي لبعض المدربين والنجوم، يمهد لجودة كبيرة في المستوى الفني للمباريات، إضافة إلى الخبرة المتراكمة لدى العديد من إدارات الأندية في قيادة فرقها.

وينطلق الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين في 15 أغسطس المقبل، وتُقام في أبرز مبارياته مواجهة بين حامل اللقب شباب الأهلي والظفرة، ويلتقي العين مع البطائح، ودبا مع الشارقة، وخورفكان مع الجزيرة.

وقال عيد باروت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إن رفع عدد اللاعبين الذين يشاركون خلال المباراة إلى سبعة لاعبين مقيمين أو أجانب، سيسهم في رفع المردود الفني، وسيرتقي بالمستوى التنافسي للمباريات، خصوصاً أن العديد من الأندية تعاقد مع لاعبين ذوي إمكانات فنية متطورة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها عدد اللاعبين الأجانب إلى هذا الحد، وأكد أن ذلك سينعكس إيجاباً على الحضور الجماهيري المتوقع أن يكون أفضل من المواسم الماضية، خصوصاً إذا نجح اللاعبون في تقديم مستويات فنية ممتعة للجماهير.

وتابع: «من الصعب جداً حصر أسماء الفرق التي ستتنافس بقوة على اللقب في الموسم المقبل»، لكنه يرى أن أندية شباب الأهلي، والعين، والوصل، والجزيرة، والشارقة، والوحدة، ستكون لها حظوظ قوية بسبب استعداداتها وتعاقداتها الحالية، متوقعاً أن يظهر ذلك منذ الجولات الأولى للدوري.

ولم يستبعد باروت أن يكون للنصر موقف أفضل من المواسم الماضية، مشيراً إلى أنه لا يوجد فريق بلا حظوظ لتحقيق طموحاته.

وأضاف: «أعتقد أن لاعبي المنتخب الوطني سيكون لهم دور مؤثر مع أنديتهم، من خلال تقديم مستويات مميزة، بما يحفظ لهم أماكنهم في قائمة (الأبيض) خلال مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم، وفي حال التأهل، سينعكس ذلك إيجابياً على المستوى الفني العام للدوري».

وبخصوص المدربين الذين يقودون أندية الدوري، أكد أن جودة المدربين ستكون من أسرار النقلة النوعية المرتقبة للبطولة، وأن عدم حدوث تغييرات واسعة سيعزز من الاستقرار التدريبي، ما يقوي المنافسة. وأشار إلى أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مدربو العين، وشباب الأهلي، والجزيرة، والشارقة، وعجمان، وكلباء، والبطائح، يمكن أن تكون مؤثرة، إضافة إلى مدربي الوصل والوحدة، مبيناً أن الغالبية يتمتعون بمواصفات عالمية ستخدم فرقهم، وتسهم في رفع المستوى الفني.

وحول العناصر المهمة التي من شأنها رفع المستوى الفني، أوضح باروت أن الجهود الكبيرة التي تبذلها رابطة المحترفين في تطوير الدوري والمردود الفني للأندية، وتعزيز اللوائح الفنية والإدارية، سيكون لها أثر مهم في المواسم المقبلة، ومن بينها موسم 2025-2026، لافتاً إلى أهمية دعم الحضور الجماهيري، والتنسيق الاحترافي للمباريات، خصوصاً في ظل الاستحقاقات التي تنتظر المنتخب الوطني، سواء في حال التأهل إلى الملحق أو المشاركة في البطولات الآسيوية.

وأكد باروت أن الأندية تواجه تحديات تحتاج إلى التغلب عليها، ومنها تعويض نادي الشارقة لغياب المدرب الروماني أولاريو كوزمين، بدعم المدرب الجديد، الصربي ميلوش، لتكرار ما تحقق مع الوصل في الموسم قبل الماضي، إلى جانب دعم مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، للحفاظ على الإنجازات، فضلاً عن الصورة المرتقبة لفريق العين تحت قيادة المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، كما نوّه إلى أن مدرب خورفكان، حسن العبدولي، يتحمل مسؤولية الحفاظ على مكانة المدرب المواطن في دوري المحترفين، ما يستوجب دعمه لتجاوز التحديات المقبلة.