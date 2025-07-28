- 1/10
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لائحة المخالفات والعقوبات لدورى نايل للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - هيثم عويسالأحد، 27 يوليو 2025 11:59 م
أُجريت اليوم قرعة دورى نايل لموسم 2025 – 2026 بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر والتي جاءت لائحة المسابقة على النحو التالى :-
وجاءت لائحة المخالفات والعقوبات على النحو التالى : -
لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0001
لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0002
لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0003
لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0004
لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0005
لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0006
لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0007
لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0008
لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0009
