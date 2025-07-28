شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لائحة المخالفات والعقوبات لدورى نايل للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - هيثم عويس الأحد، 27 يوليو 2025 11:59 م

أُجريت اليوم قرعة دورى نايل لموسم 2025 – 2026 بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر والتي جاءت لائحة المسابقة على النحو التالى :- وجاءت لائحة المخالفات والعقوبات على النحو التالى : -

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0001

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0002

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0003

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0004

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0005

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0006

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0007

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0008

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0009

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز