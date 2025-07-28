الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على لائحة المخالفات والعقوبات لدورى نايل للموسم المقبل

القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - هيثم عويس

الأحد، 27 يوليو 2025 11:59 م

أُجريت اليوم قرعة دورى نايل لموسم 2025 – 2026 بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر والتي جاءت لائحة المسابقة على النحو التالى :-

وجاءت لائحة المخالفات والعقوبات على النحو التالى : - 

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0001

 

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0002

 

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0003

 

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0004

 

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0005

 

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0006

 

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0007

 

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0008

 

لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة 2025-2026 (2)_page-0009

 

