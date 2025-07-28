شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ومثّل كل من جون إدوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، نادي الزمالك في قرعة الدوري.

الجولة 1- سيراميكا كليوباترا × الزمالك يوم الجمعة 8 أغسطس الساعة 8:00 "استاد هيئة قناة السويس".

الجولة 2- الزمالك × المقاولون العرب يوم السبت 16 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 3- مودرن سبورت × الزمالك يوم الخميس 21 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 4 – الزمالك × فاركو يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 5- وادي دجلة × الزمالك يوم الأحد 31 أغسطس الساعة 8:00 "استاد السلام".

الجولة 6 – الزمالك × المصري يوم السبت 13 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد برج العرب".

الجولة 7- الإسماعيلي × الزمالك يوم الخميس 18 سبتمبر الساعة 5:00 "استاد الإسماعيلية".

الجولة 8 - الزمالك × الجونة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 9- الأهلي × الزمالك يوم الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 10- الزمالك × غزل المحلة يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة.

الجولة 11 ...راحة

الجولة 12 – البنك الأهلي × الزمالك يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 13 -الزمالك × طلائع الجيش يوم الاثنين 3 نوفمبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 14 – الزمالك × سموحة يوم الأربعاء 26 نوفمبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 15 – إنبي × الزمالك يوم الثلاثاء 20 يناير الساعة 8:00 "استاد المقاولون العرب".

الجولة 16 – الزمالك × بتروجت يوم 28 يناير الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 17 – كهرباء الإسماعيلية × الزمالك يوم الأربعاء 24 فبراير الساعة 8:00 "استاد الإسماعيلية".

الجولة 18 – الزمالك × حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير الساعة 9:30 "استاد القاهرة".

الجولة 19 – زد × الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير الساعة 9:30 "استاد القاهرة".

الجولة 20 – بيراميدز × الزمالك يوم الأحد 1 مارس الساعة 9:30 "استاد 30 يونيو".

الجولة 21 - الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس الساعة 9:30 "استاد القاهرة".

موعد انطلاق بطولة الدوري

من المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.